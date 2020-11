Você também pode ser repórter

", localizado em Serviços , mesmo quem não é jornalista pode se tornar repórter enviando textos, fotos e vídeos para serem publicados no portal.A possibilidade foi lançada junto com o novo, em 30 de janeiro deste ano. O registro em vídeo pode ser feito utilizando câmera ou até mesmo aparelho celular.Quem presenciar algo relevante e quiser compartilhar com os demais internautas dotem opção de enviar o material produzido e esperar a publicação, mediante seleção.Na seção, nome e e-mail para contato são campos obrigatórios.