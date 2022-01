Sabatina com Flávio Azevedo é adiada

Vlademir Alexandre Flávio Azevedo será a nona personalidade sabatinada pelo Nominuto.com.

, que tinha estréia marcada para o dia 20 de maio, tendo como convidado o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, Flávio José Cavalcanti de Azevedo, foi adiada em virtude de uma viagem do empresário para tratar de questões relacionadas ao Aeroporto de São Gonçalo.Flávio Azevedo falaria sobre os rumos da economia do Rio Grande do Norte em tempos de crise financeira global, os gargalos atuais e as possíveis soluções.está agendando a nova data do evento no mês de junho. Como de costume, o evento será realizado no auditório Albano Franco, na Casa da Indústria. Será a nonaJá participaram do evento o cientista Miguel Nicolelis, os senadores José Agripino (DEM) e Garibaldi Alves (PMDB), o ex-prefeito Carlos Eduardo (sem partido), os candidatos a prefeito de Natal nas eleições de 2008, o superintendente da Agência Nacional de Petróleo, Paulo Alexandre Silva e, encerrando a temporada de 2008, a governadora Wilma de Faria (PSB).A Sabatina é apresentada pelo jornalista Diógenes Dantas, com a participação de jornalistas convidados e transmitida em tempo real pelo portale Cabo TV. Os internautas e o público presente também podem participar com perguntas.