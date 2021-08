Conhecidas agências que vão cuidar da publicidade municipal A lista foi divulgada durante a manhã deste sábado (18) no Diário Oficial do Município.

De agora em diante as empresas Base, Art&C, Dois A, Marca e Executiva administrarão a verba publicitária da Prefeitura de Natal.



O anúncio foi feito pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Natal, por meio da Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), no Diário Oficial do Município deste sábado (18).



Quem obteve a maior nota foi a Base Propaganda, com 95,33 pontos. Art&C Comunicação Integrada veio em seguida com 95 pontos. Dois A Publicidade, Marca Propaganda e Executiva Propaganda obtiveram 90,99; 83 e 74,33, respectivamente.