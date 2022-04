Vadão mantém o mesmo time que venceu o Fortaleza E a equipe que venceu o Fortaleza por 4 X 2 na estréia deverá ser mantida para a segunda rodada.

Ontem à tarde o técnico Vadão comenadou o segundo treinamento coletivo da semana, visando o jogo deste sábado(16) contra o América/ RN pela 2ª rodada da Série B.



Para essa partida, o meia Adriano Gabiru ainda não estará a disposição do treinador em função do entorse no tornozelo que sofreu durante a inter-temporada em Jaguariúna.



O zagueiro Dão, que foi poupado do treino de ontem devido a dores musculares, participou normalmente do coletivo de hoje.



Assim, o Bugre deverá entrar em campo com Douglas, Maranhão, Bruno Aguiar, Dão e Andrezinho, Cleber Goiano, Luciano Santos, Rodriguinho e Walter Minhoca, Caíque e Ricardo Xavier.



Na manhã desta sexta-feira foi realizado treino no Brinco de Ouro e, na seqüência, o grupo entrou em regime de concentração.