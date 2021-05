Dois assaltantes das agências de Correios do interior conseguem fugir Policiais cercaram os bandidos na entrada de Jardim de Angicos, no confronto um deles morreu, os outros dois conseguiram fugir no meio do matagal.

A Polícia Federal acaba de assumir a busca pelos bandidos que assaltaram nesta quinta-feira (2) a agência de Correios em Vera Cruz, e na manhã desta sexta-feira (3), as de Pedro Avelino, Pedra Preta e Jardim de Angicos. Os policiais cercaram no início da tarde, três dos assaltantes na entrada deste último município e no tiroteio um deles morreu, os outros dois conseguiram fugir no meio do matagal na entrada de Jardim de Angicos em uma estrada de barro com difícil acesso.



O helicóptero da Secretaria de Segurança Pública está neste momento fazendo um sobrevôo no local, mas ainda não há pistas dos outros dois assaltantes. O Itep está sendo aguardado no município para fazer o reconhecimento do corpo que não apresenta nenhuma identificação.



*Mais informações em instantes.