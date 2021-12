Alcateia Maldita faz show no TCP

Divulgação Alcateia foi primeira banda de rock de Natal

Os ingressos custam R$ 5 e serão vendidos no local.Alcateia Maldita nasceu em Natal, no início dos anos 70 e já com o vocalista Raul Andrade. Além dele, completam o time da banda Franklyn Nogvaes, na guitarra e arranjos desde os anos 80; Júlio Lima, no contrabaixo desde os 90’s e John Fidja na bateria desde 2004.No repertório da apresentação estão músicas novas, como também hits autorais talhados nas três décadas de estrada. O show conta ainda com a participação especial do potiguar Bethoveen nos metais.A banda tem uma trajetória conhecidamente focada na realização de shows, mas recentemente disponibilizou músicas e vídeos na internet no site Myspace www.myspace.com/alcateiamaldita

Quinta-feira (7), a apartir das 21h

No Teatro de Cultura Popular (Rua Jundiaí, 741)

