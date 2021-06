Interiorização do turismo: Riqueza de detalhes

Atualmente existem os polos Costa das Dunas, Costa Branca, Agreste/Trairi, Seridó e Serrano. Segundo a coordenadora técnica da Setur e interlocutora do Programa de Regionalização do Turismo junto ao Ministério do Turismo, Carmen Vera Araújo de Lucena, os polos trabalham em consonância com as diretrizes do Plano de Regionalização elaborado pelo MTur, que define como meta a comercialização de novos produtos turísticos nos estados.Pelo mapeamento atual, já foi feita a roteirização dos polos Costa Branca e Seridó, com o desenvolvimento de ações de divulgação e de promoção turística, a exemplo do Festival Saboreando, realizado na região do Seridó. O primeiro passo para a nova etapa foi dado no final de março, com um encontro de secretários de turismo dos municípios em Natal, com o objetivo de situa-los sobre os trabalhos e passar as informações acerca da atuação desses municípios nos respectivos polos. Isto porque a maioria dos secretários assumiu a pasta este ano.Ainda em 2009, será instalado o Conselho de Turismo do polo Serrano e institucionalizado o polo Agreste/Trairi. "Através do Prodetur está sendo feita a revisão do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS), para traçar que tipos de ações poderão ser desenvolvidas a partir de agora no intuito de divulgar, promover os municípios e possibilitar um maior incremento na interiorização do turismo no Rio Grande do Norte", destaca Carmen Vera.Natal e Tibau do Sul foram definidos pelo Ministério do Turismo como destinos indutores. Aproveitando isso, a Setur e o Sebrae pretendem fazer o inventário da oferta turística desses dois municípios. "Para isso, contaremos com a colaboração das instituições de ensino superior que tenham cursos de turismo", explica, acrescentando que a idéia é que até o final de 2011 sejam inventariados todos os municípios do Rio Grande do Norte. Com base nas informações que foram discutidas e sugeridas durante o encontro com os novos secretários de turismo, no mês de março, a equipe começará a fazer as visitas técnicas.Quanto à valorização do interior do estado no aspecto turístico, a coordenadora da Setur esclarece que já existem algumas agências de viagens comercializando os destinos, mas ainda faltam muitos equipamentos turísticos nos municípios, como meios de hospedagem e restaurantes.Nos municípios que compõem o polo Costa Branca existem equipamentos, mas precisa fazer uma melhor qualificação. "Existe o potencial, mas é necessário comercializar o produto. É isso que estamos propondo com esse trabalho: qualificar os atrativos para transforma-los em produtos que recebam bem e atraiam o turista", conclui Carmen Vera.