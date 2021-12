Seis mil estudantes estão sem aulas em Ipanguaçu e Alto do Rodrigues

Vlademir Alexandre Salas de aula são usadas como quartos por desabrigados.

O número é maior em Ipanguaçu, onde 550 famílias estão desabrigadas. No total, 4.116 crianças e adolescentes deixaram de freqüentar as escolas desde o dia 23 do mês passado, quando as enchentes começaram a invadir a cidade.De acordo com a Defesa Civil do município, a suspensão das aulas em todas as escolas públicas de Ipanguaçu se deve a duas coisas. A primeira é que as famílias tiveram que ser alojadas na maioria das unidas educacionais. Nas que não alojam desabrigados, a água tomou conta, impedindo a entrar de pessoas.Atualmente, apenas o Cefet continua funcionando, mesmo após ter sido alagado. Já em Alto do Rodrigues são 1.976 alunos sem estudar. No município, as pessoas temem que o ano letivo seja perdido.De acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação, 182 famílias estão desabrigadas, o que corresponde a 647 pessoas. No total, 1.573 pessoas foram atingidas pelas chuvas em Alto do Rodrigues.O secretário de comunicação, Assis Medeiros, explicou que as escolas estão há nove dias sem funcionar. Além disso, a expectativa é que as unidades educacionais continuem abrigando pessoas, tendo em vista que ainda há riscos para os desabrigados voltarem as suas residências.