Dupla assalta casa lotérica no Centro da Cidade De acordo com a polícia, os dois assaltantes estavam de rosto limpo e foram filmados pelo circuito interno de vigilância.

Dois homens armados assaltaram uma casa lotérica no Centro da Cidade, no início da tarde desta sexta-feira (17). Ainda não se sabe quanto foi levado, tendo em vista que a proprietária do estabelecimento ainda não havia fechado o caixa.



De acordo com informações da polícia, os dois assaltantes estavam de rosto limpo e foram filmados pelo circuito interno de vigilância, o que facilitará a identificação deles. Após o assalto, a Polícia Militar realizou diligências naquela região, mas os acusados não foram encontrados.



O crime ocorreu na rua General Osório. Com isso, a ocorrência de roubo foi registrada no 1º Distrito Policial, que deverá analisar as imagens gravadas na casa lotérica.