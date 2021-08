Potyguar é campeão do segundo turno; só meia surpresa

Elpídio Júnior Time do Potyguar faz a festa dentro do estádio Frasqueirão

O Potyguar, veja bem, não mudou em nenhum momento sua forma de jogar.Talvez um pouquinho nos minutos finais.Se encolheu um pouco, sentindo a expulsão de Everaldo, o que igualou o número de jogadores em campo.O Potyguar foi, na decisão deste domingo (19) o mesmo time frio, determinado e organizado que foi durante todo o campeonato.E esse foi o grande trunfo do Potyguar. O tricolor não se empolgou nos grandes resultados , poderia sim ter calçado os chamados saltos altos, não o fez.Por outro lado, também não se abateu nos resultados negativos, que foram poucos, expulsou do grupo – louve-se o trabalho de Neto Matias – qualquer sinal de complexo de inferioridade.O Potiguar não menosprezou ninguém, mas também não teve medo de adversário nenhum.No jogo deste domingo, algum “desavisado” diria que a postura ofensiva, constante de procura de ataque fosse porque o time jogava pela vitória, não foi.Quem assistiu o time seridoense jogar mais de uma vez viu exatamente o mesmo padrão de qualidade ofensiva.O padrão de jogo que tem bola no chão, ultrapassagens, boa ligação entre setores e nenhum chutão.O Potyguar retém a bola, não a rifa. E mesmo jogando no Frasqueirão, diante de um grande público, nunca mudou sua postura.Um bom técnico, bons jogadores e tranqüilidade para trabalhar fazem sim a diferença.Todo mundo agora vai ter um pouco mais de respeito por jogadores como Nilson, Everaldo, Roquete, Carlinhos, Tiago (melhor em campo, não pelo gol) e Quirino.Enfim, mais respeito pelo trabalho que foi feito em Currais Novos.Quem sabe comecem a enxergar Neto Matias como um treinador que mereça mais oportunidades.O Potyguar vai para a final do Estadual jogando pela vantagem de dois resultados com saldo igual.O presidente Merica espera poder fazer a final em Santa Cruz ou no Marizão.