Transeuntes reclamam de insegurança na passarela de Neópolis

Itaercio Porpino Má iluminação compromete segurança na passarela de Neópolis

A principal reclamação dos transeuntes é com relação a má iluminação no local. O pedreiro José de Arimatéia explicou que poucas vezes as lâmpadas, tanto da rampa, quanto do corredor principal são acesas.“A iluminação daqui é somente dos postes da BR. É difícil essas lâmpadas daqui funcionarem”, disse. A situação permitiu o clima ideal para que o primo tivesse o celular e R$ 40 levados do local.O problema, na verdade, faz referência a outro mais grave. Os assaltos no local. O auxiliar administrativo Anderson Lopes tem um exemplo de um familiar abordado por assaltantes na passarela. Há pouco mais de dois meses, a mãe teve a bolsa arrancada quanto fazia a travessia do Hiper para o outro lado da via.Ele revelou outra constatação da área que é a falta de policiamento. “No início, alguns policiais faziam a ronda aqui. De uns meses para cá, é difícil ver algum no trabalho”, comenta. A informação é compartilhada pelo por José de Arimatéia que também lembrou da vigilância insuficiente dizendo que “poucas vezes eu vejo a polícia aqui”.A equipe doesteve no local e verificou a falta de iluminação. Das 35 instalações elétricas, nenhuma estava acesa até às 17h40. Houve ainda a constatação da ausência de uma lâmpada. Francisca da Silva, outra usuária da passarela afirmou: “A essa hora já eram para estar ligadas”.