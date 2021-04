Agentes descobrem túnel no Centro de Detenção Provisória da Ribeira Arlindo Pereira que havia fugido no dia 16 e recapturado na semana passada é apontado como autor no novo plano de fuga. Túnel estava com dois metros.

Mais uma vez o Centro de Detenção Provisória da Ribeira serviu de cenário para ação dos presos que pretendiam escapar. Desta vez, no entanto, o túnel que seria usado na fuga foi descoberto pelos agentes penitenciários. Com dois metros de profundidade, o espaço cavado a partir da cela 1 levava ao solário.



Segundo informações dos agentes, o túnel saía em uma área do solário onde as câmeras de vigilâncias não alcançam. A tentativa de fuga aconteceu na tarde do último sábado (28). De acordo com os guardas, cinco presos estavam envolvidos no plano.



No dia 16 deste mês, outros cinco presos haviam fugido da unidade depois de arrombarem uma parede da cela onde estavam. Na ocasião, eles quebraram ventiladores para usar os eixos como pás e cavar o buraco na parede.



Um dos cinco presos que fugiram no dia 16, Arlindo Pereira Nascimento Neto (preso por assalto), tinha sido recapturado na semana passada. Os agentes informaram que ele retornou para o CDP da Ribeira e seria o autor do plano de cavar o novo túnel descoberto no sábado.