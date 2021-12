Desabrigados com a chuva chegam a 35 mil no RN

Demis Roussos Área de produção de camarão, em Ipanguaçu, foi totalmente inundada.

Até o momento, 13 municípios decretaram situação de emergência no Rio Grande do Norte por causa das enchentes decorrentes das últimas chuvas. Os dados oficiais apontam 34.970 pessoas que tiveram suas residências atingidas pelas cheias.

A Defesa Civil já encaminhou ao Governo Federal oito decretos dos 13. A documentação está sendo enviada via fax para apressar os processos. Os recursos da União são liberados apenas com a avaliação da situação de emergência de cada cidade.

Municípios como Campo Grande e Mossoró ainda não enviaram seus dados à Defesa Civil, mas a expectativa é que as informações das cidades cheguem nesta segunda-feira (4).

Por essa razão, o número de pessoas desabrigadas no Estado pode ser maior que o apresentado.

“Sem o apoio dos governos estadual e federal, a prefeitura não terá condições de resolver os problemas isoladamente”, destacou o prefeito de Assu, Ivan Júnior, que levou ao Ministério da Integração Nacional documentação fotográfica e relatórios acerca dos problemas que estão sendo enfrentados pelo município.

Ações





O governo distribuiu 5 mil cestas básicas na região do Vale do Açu, a mais atingida até o momento, e mantém na região uma equipe técnica auxiliando as prefeituras.

Sete barcos do Corpo de Bombeiros e três helicópteros, cedidos pela Petrobras, Aeronáutica e Polícia Rodoviária Federal, estão à disposição do governo para apoio assistencial.

Cem homens do Exército, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros também estão nos municípios atingidos prestando assistência.

Municípios em situação de emergência: