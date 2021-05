ANS deixa de cobrar R$ 3,8 bilhões de planos de saúde O TCU constatou que a Agência só exigia a indenização por internações hospitalares e, pela lei, a ANS deve cobrar também pelos atendimentos ambulatoriais.

O Tribunal de Contas da União (TCU) apurou que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) deixou de cobrar R$ 3,8 bilhões dos planos de saúde. O valor é referente ao ressarcimento que o Sistema Único de Saúde (SUS) deve receber por atendimentos de alto custo a pacientes de planos e de seguradoras.



O TCU constatou que a Agência só exigia a indenização por internações hospitalares e, pela lei, a ANS deve cobrar também pelos atendimentos ambulatoriais.



Assim, o tribunal determinou que a ANS passe cobrar, a partir de 2009, ressarcimento ao SUS pelos procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade. A Agência deverá ainda apresentar em 90 dias um cronograma que contenha previsão de pagamentos relativos a internações hospitalares de anos anteriores.



E, para aprimorar o processo de cobrança dos ressarcimentos, o TCU recomendou que a Agência Nacional de Saúde Suplementar altere o cadastro de beneficiários e exija das operadoras de saúde um registro detalhado de dados dos segurados.



Diretores e gerentes da ANS e a diretora do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde devem apresentar justificativas para as irregularidades apontadas pelo TCU.