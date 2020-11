Salão Imobiliário já movimentou mais de R$ 10 milhões em negócios Expectativa é que número de visitantes aumente ainda mais neste final de semana e alcance os 30 mil nos cinco dias do evento.

Os dois primeiros dias do 8º Salão Imobiliário do Rio Grande do Norte foram suficientes para se alcançar os R$ 10 milhões em negócios. “O movimento tem sido muito bom e, até agora, cerca de 10 mil pessoas já nos visitaram. Esperamos de 25 mil a 30 mil, até domingo”, ressalta o organizador do evento, Ocimar Damásio.



O tema do salão, “Oportunidades Imobiliárias”, vem atraindo pessoas interessadas em adquirir imóveis que vão de R$ 70 mil a R$ 2 milhões de valor. “Muitos negócios estão sendo fechados aqui e ainda há muitos outros que serão concluídos a partir do contato que vendedores e clientes estão tendo esses dias”, aponta Ocimar.



A visitação prossegue até domingo, no Centro de Convenções de Natal. A entrada é franca, sempre das 14h às 22h. Além de construtoras e corretoras de imóveis, os interessados também podem encontrar, no local, representantes de instituições bancárias, permitindo facilitar a aquisição dos 20 mil imóveis postos à venda.



Ao todo, são 1.780 m2 de área ocupado por mais de 200 estandes, com fotos, detalhes e maquetes dos principais empreendimentos comercializados em Natal e cidades do interior potiguar.



De acordo com Ocimar Damásio, o salão já é o segundo mais importante do Brasil, superado apenas pelo de São Paulo. “Geramos no evento cerca de 2 mil empregos. É um ano de preparação e há três meses estamos divulgando sua realização. Temos hoje um evento de abrangência não só nacional, mas já internacional”, afirma o organizador.



Serviço

VIII Salão Imobiliário de Natal

Realização: até 15 de março

Local: Centro de Convenções

Horário: 14 às 22h

Entrada gratuita