Absoluto de Xadrez está em andamento na Zona Norte

Rogério Torquato Cerca de 35 enxadristas estão participando do Absoluto na ZN

Hoje (28.03) foram realizadas as quatro primeiras rodadas, que exigiram um bocado de concentração dos envolvidos. A rodada final está programada para este domingo (29.03), às 13h.A ideia é promover o intercâmbio engre os enxadristas locais, pemritindo movimentar e obter o "rating" da Federação Norte-Rio-grandense de Xadrez (FNX), além de classificar o campeão do Circuito Absoluto para a final do Estadual da modalidade. A premiação será em medalhas para os melhores colocados nas categorias Veterano (acima de 60 anos), Feminino, Sub-18, Sub-15 e Sub-10, e dinheiro para os três primeiros colocados no geral.