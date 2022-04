Deputados federais discutem criação de partido para acomodar insatisfeitos

Devido a uma particularidade da lei da fidelidade partidária, os parlamentares podem mudar para um partido que esteja sendo criado, sem o risco de perderem seus mandatos. A justificativa é que a nova agremiação pode ter um novo direcionamento que se enquadre melhor às ideias dos mandatários e, desse modo, haveria motivos para a mudança de legenda sem ter ocorrido grave discriminação dentro do partido pelo qual foi eleito. Contudo, há alguns requisitos para a criação de uma nova legenda.De acordo com a lei federal 9.096/95, para que um partido político possa ser criado, registrado na Justiça Eleitoral e que um filiado esteja apto a disputar uma eleição, é necessário que ocorra a manifestação favorável à criação por parte de um número de pessoas, pelo menos, igual a 0,5% do total de votos da Câmara dos Deputados. É preciso também haver comissões provisórias em pelo menos nove estados. O trabalho para preencher esses requisitos está sendo realizado.“Estão aguardando o desenrolar dos fatos para ver se o PSR será criado. São 28 deputados que estão desconfortáveis em seus partidos e querem deixá-los. Também há os vereadores que podem deixar. Eu mesmo, todo mundo sabe, quero deixar o PSB por não ser ouvido, nem prestigiado no partido”, disse o vereador de Natal Enildo Alves (PSB).Além do líder da prefeita na Câmara Municipal, os vereadores do PSB que têm ligação estreita com o deputado federal Rogério Marinho (PSDB) também podem seguir para a nova legenda. São os casos de Adenúbio Melo e Dickson Nasser, ambos do PSB. No entanto, os dois negaram recentemente que desejem deixar o PSB. Enildo, por sua vez, também estuda a entrada com uma ação de justa causa na Justiça Eleitoral.