Agnelo deseja postura democrática de Carlos Eduardo no PDT

Vlademir Alexandre Agnelo: boa expectativa para PDT com Carlos Eduardo.

Crítico ferrenho da forma como os partidos são conduzidos no país, Agnelo Alves diz que é necessária a introdução de uma cultura de militância partidária e que os filiados sejam ouvidos nas decisões. Na opinião do ex-prefeito, é a única forma para que a fidelidade partidária tenha o verdadeiro objetivo cumprido.“É necessário que os próprios filiados escolham os dirigentes do partido e que eles participem das decisões da legenda”, afirmou Agnelo.Questionado sobre o fato de Carlos Eduardo assumir a Presidência do PDT mesmo sem ter ocorrido uma eleição na legenda, Agnelo diz que o ex-prefeito de Natal deve adotar uma postura democrática após assumir o comando do partido.“Ele pode ter uma opinião diferente da minha, mas creio que Carlos Eduardo pode justamente trabalhar para mudar essa realidade de falta de vida partidária”, declarou.