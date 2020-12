Data: 18/03/2009 (quarta-feira)

Local: estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Horário: 21h 50

Árbitro: Federico Beligoy (ARG)

Transmissão: Globo Minas e Sportv 2 (exceto para Belo Horizonte)

Cruzeiro recebe Universitário Sucre para se aproximar das oitavas-de-final da LibertadoresO Cruzeiro enfrenta o Universitário Sucre, nesta quarta-feira, às 21h 50 no Mineirão, em jogo válido pela quarta rodada do grupo 5 da Copa Santander Libertadores.Invicto na temporada, a Raposa busca mais uma vitória para manter a liderança do grupo 5 e se aproximar de uma classificação antecipada para a próxima fase.O time estrelado ocupa a primeira colocação no grupo 5, com sete pontos conquistados em três jogos, 77,77% de aproveitamento. Já a equipe boliviana é a lanterna da chave, com apenas um ponto.Caso vença, o Cruzeiro chegará a dez pontos ganhos e aguardará o resultado da quinta-feira. O Estudiantes, com três pontos, recebe o Deportivo Quito, que tem cinco. Em caso de vitória dos equatorianos, o time celeste estará classificado se tiver superado o Universitário.Se houver empate em La Plata, o Cruzeiro precisará de mais um ponto para se garantir nas oitavas-de-final. Por fim, em caso de vitória do Estudiantes, o time celeste precisará somar três pontos nas últimas duas rodadas para se garantir na fase eliminatória.O Cruzeiro contará com o lateral-esquerdo Sorín pela primeira vez em um jogo da Copa Santander Libertadores. O argentino disputou as últimas três partidas do Campeonato Mineiro e foi relacionado pelo técnico Adilson Batista para provavelmente substituir Fernandinho, que passou por cirurgia no joelho esquerdo.Com 169 minutos de jogo até o momento, o argentino tem cumprido gradativamente a tarefa de voltar aos gramados. Sorín foi titular no empate por 0 x 0 com o América-MG, mas não sabe se voltará a ser escalado nesta quarta-feira. O lateral explica que sente um pouco de dor muscular e a decisão será feita em conjunto com a comissão técnica celeste."Não sei se vou começar jogando ou no banco, mas para mim é importantíssimo ter a condição de jogar a Libertadores depois de tanto tempo parado. Tomara dê certo, a e a gente tenha uma vitória. Tanto a comissão técnica como eu vamos decidir amanhã (quarta-feira). Depende da condição física, mas eu estou com muita vontade. Tenho 24 horas para meu corpo descansar", explicou.Para o atacante Wellington Paulista, uma das principais dificuldades que o time mineiro poderá enfrentar é uma forte marcação. O Universitário precisando da vitória para manter chances de classificação.“Se o time deles sair algumas vezes para jogar, a gente pode sair de contra-ataque e matar o jogo. Mas tem time que não sai de jeito nenhum, fica o tempo todo atrás. Tem que arrumar um jeito de chutar de fora da área, um cruzamento rápido. O professor vai conversar com a gente para acharmos uma forma de entrar na defesa deles”, disse.A partida será marcante para Adilson Batista. O comandanta celeste comandará o Cruzeiro pela 14ª vez e se tornará o recordista em partidas na Copa Santander Libertadores. Ele ultrapassará os dois técnicos campeões da competição com a Raposa. Zezé Moreira, em 1976, e Paulo Autuori, em 1997, dirigiram a equipe celeste 13 vezes.