Rosalba decide devolver horas extras pagas aos funcionários

Geraldo Magela / Agência Senado Rosalba Ciarlini devolverá dinheiro pago por horas extras aos seus funcionários

Na quarta-feira (12) foi enviado um ofício a todos os chefes de gabinete dos senadores e ordenadores de despesas dos setores administrativos para que façam uma revisão das horas extras autorizadas. Ao todo foram gastos R$ 6 milhões nesta operação.De acordo com Rosalba, ela determinou a devolução “antes da chegada do ofício”. Mas decisão da senadora foi comunicada só hoje pela manhã, após os senadores Garibaldi Filho (PMDB) e José Agripino (DEM) se pronunciarem sobre o caso.Garibaldi disse que vai devolver, já Agripino defendeu que os funcionários do seu gabinete que trabalharam no período de recesso parlamentar, ou seja, em janeiro, irão receber.