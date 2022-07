Doze anos de um massacre que virou documentário

Reprodução / Abelardo Nunes

Veja o trailer:

A história, até hoje contada pelos moradores de São Gonçalo do Amarante, ganhará as telas do cinema no documentário "Sangue do Barro", a ser exibido dia 2, no Cinemark. O filme conta em detalhes a saga de "Neguinho de Zé Ferreira", querido por todos da região, que após perder seu filho Iure, atropelado na sua frente, transforma-se em "Rambo", e saí à caça daqueles que julgava ser inimigos.Uma fina neblina caía em Santo Antonio, onde por volta das 19h do dia 21, Genildo Ferreira deixa sua casa, vestindo calça e camisa coberta por um colete camuflado. Na cintura uma pistola calibre 765 e na mão um revólver calibre 38, com um silenciador adaptado. Sua primeira vítima de uma lista que tinha pelo menos 20 nomes era o taxista Jairo Ribeiro da Silva. Ele namorava com a ex-mulher do seu algoz e estaria comentando na comunidade uma possível homossexualidade de Genildo.Antes de dar continuidade à sua "missão", o ex-militar se precaveu de pegar duas reféns, Valdenice Ribeiro da Silva, 16 anos, e sua própria filha, de apenas 5 anos. A partir daí, tem início o "Massacre de Santo Antonio". Ao contrário do que muitos disseram na época dos crimes, nenhuma das vítimas foi escolhida aleatoriamente. Dos 14 mortos, todos eram considerados inimigos de Genildo, a maioria deles por espalharem na cidade que o ex-militar fissurado em armas e munições era homossexual.Até mesmo o mudo Flávio Silva de Oliveira, que fazia gestos com as mãos indicando a suposta preferência do homicida por homens, foi assassinado. Tanto tempo depois dasmortes, dona Maria Lucia Campelo da Costa se emociona ao lembrar do seu filho Antonio Josemberg Campelo da Costa, à época com 17 anos.Lembro tudo que aconteceu naquele dia (22 de maio). "Acordei cedo e ele estava tomando banho para ir à Telern. Os vizinhos já estavam falando que algumas pessoas estavam desaparecidas e que tinham sido levadas por 'Neguinho'. Depois disso, nós recebemos a notícia que o policial tinha morrido e meu filho saiu para ir ver. Eu ainda disse pra ele não ir. Foi a última vez que nos falamos".Josemberg, ou Berg, era conhecido como o mensageiro da Telern (hoje Telemar). Ele também foi assassinado na rua Rodrigues da Silva por colocar em dúvidas a sexualidade de Genildo Ferreira. O acesso de fúria de Neguinho não aconteceu de uma hora para outra. Testemunhas dizem até hoje que ele planejou a chacina com dois anos de antecedência e inclusive teria comprado caixão e terreno no cemitério da cidade.Apesar da frieza e crueldade com que tirou 14 vidas, Genildo deixava claro que apenas estava "acertando contas". Um cunhado dele que presenciou a morte da própria irmã conta como foi o encontro com o serial killer na noite do dia 21. "Eu estava conversando na porta da cozinha com minha meia irmã [Mônica Carlos de França] quando ele chegou e atirou quatro vezes contra ela, errando apenas um. Em seguida, ele olhou pra mim e disse: 'corra porque não tenho nada contra você'. Eu nem olhei para trás e fui embora", relata Erasmo Fidelis de Sá.Ele também teve o pai, Baltazar Jorge de Sá, e a madrasta, Teresa Carlos de Ribeiro, assassinados por Genildo Ferreira. "Para matar meu pai, ele chegou aqui no fim da noite chamando-o para ir ajudá-lo a fazer o parto de uma vaca. Ele foi e ao chegar ao matagal foi morto ajoelhado", conta Erasmo.Apesar de ter tudo planejado, Neguinho não cumpriu sua missão em 100%. Um dos nomes que estavam na lista e não foi encontrado por Genildo é o cunhado dele William Duarte Nobre Junior. "Ele veio aqui em casa três vezes a minha procura naquela noite, mas eu vinha de viagem e o caminhão tinha quebrado. Depois de tudo, foi que eu soube que meu nome era o primeiro da lista dele".William lembra que mesmo estando marcado para morrer foi o único que participou do enterro de Genildo. "Ele trabalhava para mim e nós sempre conversamos. Não sabia que ele guardava essa raiva de mim. Só sei que a situação dele se agravou depois que o filho dele morreu atropelado. Inclusive, o homem que dirigia o carro também estava na lista, mas ele não conseguiu matar", ressalta.Toda saga de Genildo Ferreira teve início às 19h da quarta-feira (21) e teve fim por volta do meio dia da quinta-feira (22). Antes de morrer, ele escreveu uma carta pedindo perdão aosfamiliares e alegando que não cometeu os crimes por prazer. Em um dos trechos conseguidos pelo Nasemana, Genildo destaca: "Eu imploro perdão de todos que tentarem me compreender. Eu não fiz isso por prazer, fiz forçado".Na seqüência, ele afirma: "deixo um forte abraço e um beijo pra toda minha família e que toda minha família não importa a religião, mas que todos se reúnam e construam uma forte corrente de oração para que Deus tome conta da minha alma. Adeus para todos". A carta é assinada e rubricada pelo próprio Genildo Ferreira.O massacre de Santo Antonio ganhou as páginas dos principais jornais do Brasil e do mundo, sendo destaque no The New York Times e na rede de TV CNN. Agora, 12 anos depois a história, ganha as telas do cinema no documentário "Sangue do Barro".Um dos produtores do filme, Genésio Pitanga, realizou pesquisa completa da história e também foi uma das testemunhas daquela semana sangrenta. "Eu cheguei a Santo Antonio por volta das 6h do dia 22. Foi uma das experiências mais impressionantes que vivi. Nós passávamos pelos locais, principalmente na área de matagal, assustados com a possibilidade de darmos de cara com Genildo", lembra.Pitanga, que hoje é repórter policial da SimTV, foi convidado para produzir o documentário e relata que duas coisas ficaram marcadas na sua memória daquele caso. "A primeira foi a quantidade de corpos jogados em cima de uma caminhonete, pois o Itep não tinha carros suficientes. E a segunda foi o enterro coletivo no cemitério da cidade. Eram duas filas de caixões. O único que não se enterrou no local foi o próprio Genildo"."Sangue de Barro" será lançado no próximo dia 2 de junho. O filme é dirigido por Fábio de Silva e Mary Land Brito e foi contemplado pelo edital Doc TV 4 - 2008 da TV Brasil. "Essa é a história de um homem que teve sua mente capaz de articular para o mal", destacou Genésio Pitanga.