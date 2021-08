Feriado deve ser chuvoso em grande parte do país Áreas de instabilidade tropicais permanecem nas regiões Norte e Nordeste. RN é um dos estados que deve ser atingido pelas chuvas.

O feriado de Tiradentes (21 de abril) deve ser chuvoso em 19 estados, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).



As chuvas devem atingir os estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Sergipe, de Alagoas, do Ceará, do Piauí, do Maranhão, do Pará, da Bahia, do Amazonas, de Rondônia, de Roraima, do Acre, de Tocantins, do Amapá, de São Paulo, Mato Grosso e Goiás.



As áreas de instabilidade tropicais permanecem nas regiões Norte e Nordeste dando origem a nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva. Na Região Sul, o clima continua quente podendo ocorrer chuva isolada a qualquer hora do dia.



A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) alerta para a possibilidade de chuva acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora. Nesses casos, a Sedec orienta a população para que evite áreas que não ofereçam proteção contra ventos e raios e locais sujeitos a alagamentos e deslizamentos de encostas.



Fonte: Agência Brasil