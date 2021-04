José Adécio diz que decisão sobre assumir SMS cabe a Getúlio

Vlademir Alexandre José Adécio: DEM perde a liderança se Getúlio assumir SMS.

O deputado Getúlio Rego, que considerava certo o seu ingresso na SMS, cogita não aceitar o convite da prefeita Micarla de Sousa por ter surgido “um fator complicador”, como ele falou. O fator complicador é a perda da liderança do DEM na Assembleia, que pode ter sido alertada pelos companheiros de bancada.Mesmo sem externar a sua opinião, José Adécio admite que teve, junto ao deputado Leonardo Nogueira (DEM), uma reunião com o deputado Getúlio Rego para tratar sobre a questão. Coincidentemente – ou não –, após esse encontro o líder do DEM passou a hesitar em assumir a complicada SMS.“Eu acho que a história do deputado Getúlio e a vivencia dele no partido o credenciam a tomar a decisão que mais o convenha, e ele tem o discernimento de ver o que convém ao partido”, disse José Adécio.Com três parlamentares na Assembleia, o DEM pode participar do colegiado de líderes, que tem, entre outras coisas, a prerrogativa de barrar dispensa de trâmite de matérias nas comissões. Caso Getúlio deixe a AL e assuma um suplente de outra legenda, o partido perderia a sua liderança.“Tenho uma opinião sobre o fato, mas ela é restrita e me sinto constrangido em dizer”, disse Adécio.No entanto, quando questionado se o seu posicionamento havia sido externado ao deputado Getúlio Rego, Adécio confirmou que emitiu a opinião. “A nossa convivência é de mais de 30 anos, antes de sermos deputados, lá em Umarizal. Dei a minha opinião a ele em uma reunião com ele e com Leonardo Nogueira”, informou o democrata.Em entrevista coletiva que tratou sobre o recebimento de doação de R$ 300 mil da Camargo Correa, o senador José Agripino afirmou que a decisão de assumir a SMS caberia exclusivamente a Getúlio Rego.