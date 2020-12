Mulheres e jovens são maioria no comando de novas empresas Pesquisa foi realizada em 60 países e constatou que jovens brasileiros estão em terceiro entre os que mais empreendem.

Pesquisa divulgada hoje (17) pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP) revela que 55% dos empreendedores do país têm entre 18 e 34 anos.



Segundo o gerente da Unidade de Atendimento Individual do Sebrae em São Paulo, Ênio Pinto, isso se deve ao fato de os jovens terem mais disposição para correr riscos. "Os jovens estão no comando porque assumem a possibilidade concreta de riscos, muitas vezes por não terem tantas responsabilidades, como filhos e famílias formadas", afirmou.



Realizada em mais de 60 países, a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2008) mostrou que os jovens brasileiros estão em terceiro lugar (15%) entre os que mais empreendem no mundo, atrás apenas dos iranianos (29%) e jamaicanos (28%).



A pesquisa indica também que os jovens empresários também ascenderam a um patamar qualitativo: "Eles estão identificando melhor os nichos de atuação e refletindo melhor como empreender", disse Ênio Pinto.



O levantamento mostra ainda que há igualdade de gênero entre os empreendedores: no ano passado, 44% eram mulheres. "A mulher se destaca, entre outras coisas, por ter sensibilidade para tratar o recurso humano, o que é uma característica fundamental para administrar um negócio."