Craques do passado farão clássico ABC x América também na preliminar Quem chegar mais cedo ao Machadão no dia 1º de maio vai ter a oportunidade de ver grandes ex-craques em ação.

Chegar mais cedo ao estádio no Projeto Torcida Solidária, para prestigiar os craques do passado no clássico entre ABC x América na categoria master ás 15hs, com a presença de vários feras que participaram de muitos clássicos rei, entres os anos setenta, oitenta e noventa.



No ABC estarão em campo Zezito, Luiz Antonio, Joel Celestino, Saraiva, Edmar, Aluisio, Pernambuco, Gilmar, Joelson, Tião, Marcelo Carioca, Noe Soares, Danilo Meneses, Roger, Sandoval, Tinho, Rômulo, Cabral e Leandro.



No America Kidau, Tiê, Ivan Xavier, Carlos Mota, Gito, Julio Cesar, Nito, Moura, Marcelo Lima, Davi, Baica, Mirabor,Severinho,Santa Cruz.



Estarão presentes aos estádio mas sem condições de jogo por estarem no DM, o bola de prata Alberi, Dede de Dora, Gelson, Reinaldo, Edson Capitão entre outros, bom para matar a saudade de abecedistas, americanos e desportistas do RN.



As informações foram passadas pelo coordenador da categoria Máster do Rio Grande do Norte, o ex-craque Álvaro, que nos deu um grande susto mas já está recuperado.