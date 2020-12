Emprotur investe na vinda de turistas escandinavos

Gabriela Duarte

Ele mantém o otimismo com relação à vinda de turistas da Escandinávia (Noruega, Suécia, Dinamarca e países próximos) para o Rio Grande do Norte e lembra que, desde dezembro, a empresa já havia anunciado que o voos charters se manteriam apenas até o fim desta alta temporadaO motivo era o aumento do custo para o fretamento dos aviões e a crise financeira internacional, que vinham tornando o pacote economicamente inviável. “Tínhamos até uma campanha promocional para manter esses voos, mas eles disseram que não adiantava divulgar porque a situação financeira (na Europa) era mesmo complicada”, relembra.O presidente da Emprotur reconhece que a morte do sueco Gert Björn Skytte repercutiu negativamente na Escandinávia, porém lembra que a gerente de Promoção Internacional da empresa, Gina Robinson, foi enviada à região para tentar minimizar esses efeitos.Ela participa de uma feira em Gotemburgo, junto com a Embaixada do Brasil e a empresa aérea portuguesa TAP, que deverá lançar um novo voo partindo de Helsinque, na Finlândia, até Lisboa, com conexão direta para Natal.Uma campanha publicitária também deverá ser lançada na região a partir de abril. “Estamos trabalhando desde o primeiro momento para manter o interesse dos escandinavos por nosso destino”, conclui.