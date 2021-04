Currais Novos conquista quatro medalhas no Estadual de Cross Country

Atleta Resultado Categoria JOSIVAN CARVALHO Campeão 6 km Adulto DAMIANA SALES Campeã 6 km Sub-23 JOSÉ DANIEL Vice-Campeão 6 km Adulto WILLIANE PENHA Vice-Campeã 6 km Sub-23 JONHATAN SILVA 4° Lugar 3 km Menores MOHANA RALYNE 4° Lugar 3 km Menores F. SANTOS 4° Lugar 4 km Master 40-49 anos FRANCISCO PEREIRA 4° Lugar 4 km Master 50 anos e acima ALCINDO PEREIRA 5° Lugar 4 km Master 50 anos e acima

Depois de um ano afastado do Cross Country, uma das categorias do atletismo, o pessoal de Currais Novos voltou com força. Aconteceu no domingo (29.03), no 3º Estadual de Cross Country, realizado em Touros.É que uma equipe do Projeto de Iniciação ao Atletismo, da Prefeitura de Currais Novos, foi para lá e voltou com duas medalhas de ouro e duas de prata. Além disso, a equipe em quatro ocasiões ficou entre os quatro primeiros e ainda conquistou um quinto lugar."Destacamos os atletas Josivan Carvalho e Daniana Sales, campeões de suas categorias. Informamos ainda a participação de Alcindo Pereira de 66 anos; atleta mais idoso do campeonato, ele voltou a correr de forma triunfal, depois de uma ausência de 1 ano e sete meses por motivo de uma cirurgia do joelho. No final da prova ele estava muito feliz, competiu numa categoria de 50 anos acima e foi 5° lugar", considerou o coordenador Francisco Hipólito.Juntando todo mundo, participaram do Estadual cerca de 300 atletas - além dos anfitriões de Touros e dos curraisnovenses, ainda se fizeram presentes competidores de Natal, Ceará Mirim, São Gonçalo do Mipibu, Cerro Corá, Lagoa Nova, São Vicente, e até participantes de locais mais distantes, como São Paulo (SP) e Milão (Itália). A competição integrou os festejos de 174 anos de emancipação política da cidade de Touros.Eis os resultados dos curraisnovenses: