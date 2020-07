Três homens assaltam agência do Bradesco em Severiano Melo Os bandidos fugiram em dois carros levando uma quantia ainda não divulgada.

Três homens assaltaram uma agência do Bradesco na cidade de Severiano Melo a 357 quilômetros de Natal, no começo desta tarde de terça-feira (3).



O bando invadiu a agência anunciando o assalto e fugiu em um Polo preto e um Siena de cor verde com uma quantia ainda não divulgada.



De acordo com informações do Comando do Policiamento do Interior, os suspeitos estão se deslocando por meio de uma estrada carroçável que termina dentro do estado do Ceará.



A Polícia Militar do RN está em diligências para capturar os bandidos, além da polícia do Ceará, que já foi contatada e estará montando barreiras nas vias de acesso.