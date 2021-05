Prefeitura vai reassentar moradores da favela do Detran até julho Prefeitura vai adquirir terreno pertencente à Datanorte para construir 117 casas para os moradores da favela.

A Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes (Seharpe) vai reassentar moradores da favela do Detran, na zona Oeste de Natal, até o próximo mês de julho. Para isso, a Prefeitura firmou acordo com a Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Norte (Datanorte) para desapropriar um terreno com área total de 8.538,68m² no bairro da Cidade da Esperança.



Nesse terreno serão construídas 117 casas, que serão destinadas à população de baixa renda que atualmente moram na favela do Detran. “O primeiro passo é desapropriar esse terreno e começar a construir as casas. Nossa meta é que até julho comecemos a entregar as casas as 117 famílias beneficiadas”, falou a secretária Diana Motta, titular da Seharpe.



Em decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (2), ficou estabelecido que a Procuradoria Geral do Município está autorizada a adotar as providências necessárias à efetivação da desapropriação de forma amigável ou judicial, se for o caso, assinando em nome do Municipal de Natal acordos, termos e escrituras.



“Haverá um ajuste de contas entre a Prefeitura e a Datanorte para que a escritura do terreno passe para a Seharpe. Acho que nos próximos dias iremos dar início à construção das unidades habitacionais”, concluiu Diana Motta. As despesas da desapropriação ficarão por conta de dotação própria do orçamento do Município.