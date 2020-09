Call Centers não se adequam às novas regras As empresas de telefonia móvel e cartões de créditos são as campeãs de reclamações.

São horas de tentativa, mas a ligação continua caindo,sendo transferida ou encaminhada a uma secretaria eletrônica. Assim permanece o atendimento dos call centers em todo país. As novas regras, válidas desde 1º de dezembro de 2008, não estão sendo cumpridas por 40% das empresas, segundo o Procon- RN.



Os dados do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec) apontam que 11,1% das 724 mil reclamações registradas no ano passado foram de clientes de operadoras de cartão de crédito. Em segundo lugar ficou a telefonia móvel, com 10,8%%, em terceiro, a fixa, com 10,3%.



No Rio Grande do Norte, o Procon registrou 108 reclamações agora em 2009, dos mais diversos seguimentos. “ O Ministério já abriu 280 processos e 34 multas foram aplicadas”, disse o coordenador do Proncon, Dary Dantas mostrando as ações que tentam inibir o mau atendimento dos Serviços de Atendimento ao Consumidor (SAC).



As multas dependem do tamanho da empresa e do que esteja sendo descumprido. Os valores oscilam entre R$ 200 e R$ 3 milhões.



Segundo Dantas, as empresas alegam que estão se reformulando – antes das mudanças entrarem em vigor foi dado um prazo de 90 dias – e que aguardam o término do contrato com serviços terceirizados.



Regras

- O cliente deverá ser atendido em até um minuto; o call center deve funcionar 24 horas, 7 dias por semana; a empresa deve garantir, no primeiro menu eletrônico e em todas suas subdivisões, o contato direto com o atendente; as opções de reclamações e de cancelamento têm de estar entre as primeiras alternativas.



- No caso de reclamação e cancelamento, é proibido transferir a ligação. Todos os atendentes deverão ter atribuição para executar essas funções; as reclamações terão que ser resolvidas em até cinco dias úteis. O consumidor será informado sobre a resolução de sua demanda; pedido de cancelamento de um serviço será imediato; é proibido, durante o atendimento, exigir a repetição da demanda do consumidor.



-Ao selecionar a opção de falar com o atendente, o consumidor não poderá ter sua ligação finalizada sem que o contato seja concluído; só é permitida a veiculação de mensagens publicitárias durante o tempo de espera se o consumidor permitir; o acesso ao atendente não poderá ser condicionado ao prévio fornecimento de dados pelo consumidor.