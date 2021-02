Audiência pública discute adequações dos postos de combustível de Natal

Fotos: Artur Dantas

Essas foi uma das medidas propostas na audiência pública realizada na sede da Procuradoria Geral de Justiça, na tarde desta terça-feira (24). Estiveram presentes proprietários de postos de combustível de Natal, que debateram as adequações referentes às licenças de operação de 110 pontos de abastecimento.A audiência recebeu ainda membros do Ministério Público, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sindpostos/RN), Idema, Ibama e da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município do Natal (Arsban).Segundo a promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Gilka da Mata, o foco da reunião foi a regularização dos postos, com a adoção de medidas de prevenção à poluição do aquífero. Em Natal, cerca de 75% do abastecimento das zonas Sul, Leste e Oeste se dão através do lençol freático, enquanto a Lagoa do Jiqui responde por 25%. Na zona Norte, 28,3% da água é proveniente do manancial subterrâneo.Para preservar a qualidade do lencol freático, os donos de postos terão que realizar testes de estanqueidade, técnica de inspeção que permite localizar possíveis vazamentos. Os peritos serão indicados pelo Ministério Público para evitar problemas verificados em situações semelhantes.“No ano passado, na tentativa de regularizar a situação dos postos de combustíveis, nós pedimos que fossem apresentados os testes de estanqueidade. No entanto, comprovamos em alguns casos que houve um falseamento de documentos”, revelou Gilka da Mata.O presidente do Sindpostos/RN Ismar Medeiros explicou que dos 110 postos, 42% já estão em acordo com as proposições e entre 10 e 15% ainda estão na fase de reformas. “Nós temos que cumprir a legislação e não tratar a ação do Ministério Público de forma punitiva e, sim, como parceira.