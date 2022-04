Correios recebem donativos para as vítimas das enchentes Doações serão encaminhadas para os desabrigados dos estados do Maranhão e Piauí. Entrega pode ser feita em qualquer agência dos Correios.

As agências dos Correios começam a receber donativos para as vítimas das enchentes nos estados do Maranhão e Piauí. Quem quiser ajudar os desabrigados pode doar até o dia 16 de junho alimentos não perecíveis, vestuário, roupas de cama, mesa e banho, calçados, tendas e barracas.



Os produtos deverão ser embalados pelo doador. Os pacotes não deverão exceder 30 quilos e serão entregues nas agências dos Correios. A postagem dos donativos será gratuita. A direção do órgão alerta que devem ser evitadas embalagens frágeis, que possam se romper durante o manuseio e transporte.



Outra recomendação é que as doações de remédios só poderão ser feitas por fabricantes ou redes farmacêuticas que se responsabilizem pelo cumprimento das normas legais e sanitárias aplicáveis a esses produtos (como prazo de validade, por exemplo). Os Correios também não aceitarão doações em dinheiro.



O doador deverá endereçar a encomenda à Defesa Civil do estado escolhido (Maranhão ou Piauí), e não é permitido o envio a pessoas físicas, órgãos ou entidades. As encomendas-donativos que não atenderem às condições preestabelecidas não serão recebidas pelos Correios.