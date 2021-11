PF apreende 4,20 kg de cocaína no aeroporto Augusto Severo

Divulgação

A apreensão ocorreu no momento em que as bagagens eram submetidas à inspeção por raios X e, ao ser constatado um material de coloração e densidade “estranhos”, a mesma foi separada.A partir desse instante os policiais tentaram identificar o seu proprietário, o qual provavelmente desconfiou da ação e aproveitando o grande fluxo de passageiros que transitavam naquele horário, conseguiu empreender fuga, abandonando a bagagem.Levada para a sala da PF no aeroporto, a mala foi aberta na presença de testemunhas e continha no fundo falso, cobertos por uma proteção de acrílico, alguns pacotes plásticos de tamanhos variados e revestidos de papel alumínio, os quais submetidos ao exame preliminar através do “narcoteste” apresentou resultado positivo para cocaína.A PF acredita que a droga tinha como destino final Atenas, na Grécia. Esta foi a segunda maior ocorrência verificada este ano no aeroporto. O total de cocaína apreendida somente naquele terminal já alcança os 15,9 kg.