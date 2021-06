Paixão de Cristo é cancelada Sem recursos, produtores não tiveram como manter o espetáculo.

Não haverá mais a Paixão de Cristo, prevista para ser apresentada de 19 a 21 de abril, no Campus da UFRN. A decisão foi tomada após a desistência de alguns patrocinadores.



A assessoria de imprensa informou que apesar dos apoios dos governos do estado e do município, não se conseguiu o necessário para os custos do evento.



De acordo com a produtora cultural que cuidou da captação de recursos para a peça teatral, Dodora Costa, o grupo não conseguiu atingir nem 50% dos recursos que necessitava para as apresentações.



“O orçamento prévio feito pela Fundação José Augusto foi de R$ 350 mil. Mas não conseguimos atingir esse valor. O pagamento da estrutura pesada, como palcos, som e luz, que precisa ser de boa qualidade chega a cerca de 70% desse valor”, explicou.



Segundo Dodora, a equipe de produção ainda conseguiu negociar com novos patrocinadores – por meio da Lei Câmara Cascudo – mas não daria mais tempo de fazer a divulgação e restante da montagem.