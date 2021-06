Fiéis rezam missa da Vigília Pascal

Luana Ferreira Com a igreja às escuras, velas dos fiéis formam manto de pontinhos de luz.

Por isso, Jesus e todos os santos foram retirados do altar desde a missa da Última Ceia, celebrada na quinta-feira (9). Na sexta-feira, dia em que Cristo foi crucificado, a igreja, a exemplo de todas as igrejas católicas do mundo, foi fechada e não houve missa.Do lado de fora, uma pequena fogueira foi acesa para abastecer o turíbulo (incensário) com brasa. “Ele representa o fogo novo que nasceu junto com a ressurreição de Jesus. É a nova luz que brilha no mundo”, explicou Rodrigo Fazolo Martini, que integra o grupo Cristo Ressuscitado.É a fogueira que também acende o círio pascal, uma grande vela amarela que servirá de fonte para as velas que todos os fiéis trazem às mãos e que serão acesas uma a uma, formando um manto de pontinhos luminosos no interior escuro da igreja. As luzes estão todas apagadas.Após a primeira canção, acendem-se as luzes e dá-se início à leitura dos salmos comandada pelo padre Alcimário Pereira. Essa é uma das missas mais longas da Semana Santa, e também uma das mais alegres – pela primeira vez, desde Quarta-Feira de Cinzas, pronuncia-se a palavra “aleluia”, que evoca alegria.Em casa, os cristãos foram liberados do jejum e da abstinência que marcaram a Sexta-Feira Santa e já podem comer carne vermelha. É o “sábado de aleluia: carne no prato, farinha na cuia”, como se diz no interior.Amanhã (12), Domingo de Páscoa, a igreja cumpre a missão de relembrar os últimos dias terrenos de Jesus, celebrando a sua ressurreição. A Semana Santa começou com o Domingo de Ramos (5), refazendo a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém como o rei dos judeus, passou pela Quinta-Feira da Paixão, com a Última Ceia, em que foi instituída a Eucaristia (a hóstia vira símbolo do corpo de Cristo) e pela Sexta-Feira Santa, quando Cristo foi crucificado.