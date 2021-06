Potencializar é o foco do novo secretário da Sedec Segundo de Paula afirma que setores da economia serão incrementados em todas as regiões do Rio Grande do Norte.

O trabalho do novo secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Segundo de Paula, será focado na potencialização das atividades econômicas do Rio Grande do Norte.



Ele afirma que sua atuação na Secretaria será direcionada ao incremento das atividades de vários setores. “Nosso projeto é trabalhar com o desenvolvimento dos setores, incrementando as atividades em todo o Estado. Vamos revitalizar as potencialidades de cada região seja ela têxtil, fruticultora, artesanal, mineral ou industrial”, frisa.



Dentre os projetos do novo secretário, está também a atração de novas empresas. “Vamos trabalhar na busca da instalação de novas empresas para o Rio Grande do Norte, aumentando os empregos e gerando renda para o Estado”, afirma.



O novo secretário tem 52 anos, é presidente do Comitê Executivo de Fitossanidade (Coex) e presidente do Sindicato Rural de Mossoró e Baraúnas. O empresário também é conhecido por ser interlocutor dos empresários com o Governo do Estado em prol do crescimento da fruticultura no Estado.



Esse é a primeira vez que Segundo de Paula ocupa um cargo público, tendo sua trajetória de trabalho, iniciada aos 14 anos, voltada para o meio empresarial.