Programa "Via Livre" estará em debate na Câmara Municipal Audiência pública será realizada nesta quinta-feira (2) com a finalidade de conhecer as metas e primeiros resultados do Programa.

O programa Via Livre, implantado pela Prefeitura com o objetivo de desobstruir o trânsito em alguns dos corredores públicos de Natal, será tema de uma audiência pública na Câmara Municipal, nesta quinta-feira (2). O vereador Raniere Barbosa (PRB), autor do requerimento que motivou a audiência, explica que a finalidade é conhecer as metas do programa, os primeiros resultados alcançados e, também, ouvir a sociedade sobre a ação.



"Recebemos a informação de que os comerciantes instalados em algumas das avenidas incluídas no Via Livre estão preocupados com a possível perda de clientes, em decorrência da redução de espaço para estacionamento provocada pelo programa. Queremos discutir a melhor forma de o programa atingir seus objetivos sem causar prejuízo para o comércio", explica Raniere.



Além dos comerciantes, foram convidados para a audiência pública o secretário municipal de Transporte e Trânsito Urbano (STTU), Kelps Lima, técnicos da pasta e representantes do Ministério Público.