Carlos Eduardo oficializa candidatura ao Governo nesta sexta-feira

Marília Rocha “Serei candidato ao Governo do Estado no próximo ano", afirma Carlos Eduardo.

na manhã desta sexta-feira (22).“Serei candidato ao Governo do Estado no próximo ano. Meu nome está cotado como candidato desde o ano passado por pesquisas com o povo de Natal e do Rio Grande do Norte”, afirma Carlos Eduardo.Sobre o ingresso ao PDT, Carlos Eduardo afirma: “Estou muito satisfeito em ingressar numa legenda com a estória política como o PDT. Um partido onde eu terei oportunidade de crescer em Natal e no Rio Grande do Norte desenvolvendo meus projetos."A cerimônia de filiação será realizada hoje (22) às 16h30 na Assembléia Legislativa.Entre os nomes confirmados para participar da cerimônia está o do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi e o senador do PMDB Garibaldi Filho.