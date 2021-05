TJ entrega urnas para facilitar diálogo com presos

Fotos: Artur Dantas Na ocasião da cerimônia, foram entregues oito urnas a diretores de presídios do RN

Unidade Psiquiatra de Custódia

Cadeia Pública de Natal

Penitenciária Estadual de Alcaçuz

Penitenciária Estadual de Parnamirim

Cadeia Pública de Mossoró

Cadeia Pública de Caraúbas

Centro de Detenção Provisória da Ribeira

Centro de Detenção Provisória da zona Norte

Complexo Penal Drº João Chaves

Penitenciária Estadual do Seridó

Complexo Penal Estadual Agrícola

Complexo Rural Regional de Pau dos Ferros

Centro de Detenção Provisória da zona Sul

As urnas foram entregues aos diretores dos presídios pelo presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Rafael Godeiro e pela ouvidora geral de justiça, desembargadora Judite Nunes.O desembargador explicou que a intenção do canal de comunicação é relatar os problemas vivenciados pelos presos e agilizar o processo. “A entrega dessas urnas é mais um gesto de que nós estamos preocupados com os apenados, com as vítimas e com as suas famílias”, relatou.Judite Nunes falou da relevância do projeto, que foi continuado pela ouvidoria na ampliação do programa. O primeiro passo para a implementação do canal foi registrado nos fóruns do interior do RN que agora chega aos presídios potiguares. A desembargadora falou sobre a agilidade do processo desenvolvido nos unidades prisionais.“A criação do canal de comunicação foi uma forma mais rápida de termos conhecimentos acerca dos problemas dos presos”. Ela completou afirmando que o “setor da ouvidoria adquiriu condições de responder todas as ocorrências em um curto espaço de tempo, no qual ninguém fica sem resposta”.