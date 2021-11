Empresas terão que se instalar no Brasil se quiserem vender para a Petrobras O Plano de Negócios da estatal que prevê investimentos de US$ 174,4 bilhões até 2013.

O presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, disse na quinta-feira (30) que as empresas fornecedoras de bens e serviços do setor petrolífero terão que se instalar no Brasil se quiserem vender seus produtos para a Petrobras.



“A empresas terão que vir para o país. Não há outra alternativa. Nós respondemos hoje por um quarto da produção mundial de petróleo em águas ultra-profundas e o Atlântico Sul, especificamente o Brasil, é hoje a única região do mundo com potencial para novas descobertas desta natureza. Então, se quiserem vir [as empresas] terão contratos, se não quiserem, não terão", disse.



Gabrielli afirmou ainda que a Petrobras tem planos de investimento robusto para até 2020 e mais de 600 projetos em carteira. O Plano de Negócios da estatal que prevê investimentos de US$ 174,4 bilhões até 2013.



"Não discutimos um projeto, mas um programa de longo prazo cujo horizonte se apresenta até 2020, mas que pode chegar até 2050. Temos potencial de crescimento de nossas reservas, então quem estiver nesta área vai ter que vir para cá, porque é aqui que estará a demanda do setor para os próximos anos”, afirmou.