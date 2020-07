Estevam Soares é o novo treinador do Grêmio Barueri Técnico deixa o Guaratinguetá para comandar no time de Barueri no Paulistão e na Série A do Brasileirão.

Após a vitória sobre a Portuguesa, a diretoria do Grêmio Barueri acertou a contratação do técnico Estevam Soares, que teve passagens em Natal por ABC e América (duas vezes) um novo treinador para o Campeonato Paulista e o Brasileirão. Luiz Carlos Goiano ocupava a função.



"Recebi uma proposta irrecusável de trabalho", afirmou Estevam Soares ao Estado de São Paulo. "O Barueri vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e acertamos para realizar um bom planejamento até o final do ano, assim poderei trabalhar a longo prazo com o grupo."



Este será o terceiro time de Estevam Soares na temporada. O treinador pdeiu demissão da Portuguesa na primeira rodada do Paulistão e estava no comando do Guaratinguetá. "Tenho muito a agradecer ao Guaratinguetá. Conversei com a diretoria na noite deste sábado e eles entenderam a proposta", disse Estevam.



A diretoria do Guaratinguetá entendeu a posição do treinador, mas determinou que ele já não deveria comandar o time na partida de domingo (01) contra o Mirassol. O Guará acabou vencendo de 2 a 1.