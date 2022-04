Viúva de Jefferson Peres devolve dinheiro de passagens ao Senado

Agência Brasil Garibaldi autorizou o repasse para ajudar a viúva de Jefferson Peres.

Em abril deste ano, após o estouro do escândalo sobre as cotas de passagens utilizadas de forma indevida pelos congressistas, foi divulgado na imprensa que a viúva do senador amazonense havia recebido o dinheiro mesmo após recomendação da Advocacia Geral da União, contrária à atitude.Garibaldi, na oportunidade, justificou a atitude de repassar o dinheiro à viúva de Jefferson Peres com a intenção de ajudá-la, pois ela estava em dificuldades. Apesar de arrependido, disse que não pediria o dinheiro de volta a Marlidice Peres, viúva do senador.No entanto, a própria Marlidice Peres evitou o constrangimento ainda maior por parte do senador potiguar. Na sexta-feira (15), a viúva comunicou ao presidente do Senado, José Sarney (PMDB/AP) e fez o depósito dos R$ 118 mil em uma das contas do senado. De acordo com Marlidice, o depósito foi realizado para que não pairassem dúvidas sobre as ações e intenções dela.