Guarda Municipal sem estrutura para trabalhar no Parque da Cidade

Artur Dantas Revólveres estão enferrujados e são utilizados desde a criação da Guarda Municipal.

Atualmente, 60 pessoas trabalham como guarda municipal no Parque da Cidade. Por dia, 15 deles dão plantão no local. Contudo, para cobrir os 500 hectares da zona de proteção, eles só contam com três motocicletas, que inclusive, estão quebradas, um carro e dois quadriciclos.De acordo com a guarda ambiental Carla Vieira, alguns equipamentos como coturnos e chapéus australianos para proteção contra o sol foram comprados pelos próprios guardas. “Hoje, não temos nenhuma condição de deslocamento aqui no Parque. A situação é tão critica que nem lanterna nós temos”, afirma.Além da falta de material, o alojamento da Guarda Municipal não está sendo utilizado. “Não há condições porque falta ventilação no local. À noite, quando há período de descanso, os colegas têm que ficar no lado de fora. Se chover é uma correria”, enfatiza.Outro ponto destacado pela guarda é que além de só ter seis armas, revólveres calibre 38, para revezamento, todas estão enferrujadas. No Parque da Cidade também existem nove coletes a prova de balas, mas, apenas seis têm condições de usos.Carla Vieira destacou ainda que no local não existem binóculos e os rádios de comunicação, além de insuficientes não possuem bom sinal. “Quando a gente que se comunicar aqui tem que usar o próprio celular”.Até mesmo os cantis para dividir água entre os guardas são apenas três. Segundo informação de outro guarda municipal que não quis se identificar, os tickets refeição não são repassados há três meses. Além disso, ainda faltam materiais de limpeza, de escritório e higiênico.