Enchentes: e se demorar mais um ano?

Fotos: Vlademir Alexandre

Secretário confia que agora será diferente

Mas ao prestarmos atenção no que ocorreu do ano passado para cá, quando enchentes afetaram várias regiões do estado levando desastres e abalando a economia de setores como a fruticultura no Vale do Açu, por exemplo, vemos que há um terreno muito propício para o descrédito com os nossos homens públicos. O levantamento na época apontava um prejuízo de R$ 98 milhões e a ajuda contabilizada vinda do governo federal não chegou nem a 10% disso.A quantia de R$ 98 milhões apurada seria utilizada, entre outras coisas, na reconstrução de 470 quilômetros de estradas que foram embora com os temporais. No ano passado, no começo de abril, havia mais de 40 municípios com situação de emergência decretada. O dinheiro também serviria para apoiar produtores que tiveram as suas plantações inundadas, construir ou recuperar casas e prestar atendimento emergencial às famílias desabrigadas.Contando que a parte do dinheiro mandada pelo governo federal só chegou em dezembro, o atendimento de caráter emergencial teve que ser feito com os entes públicos locais - governo e prefeituras. Urgência de Brasília pra cá foi só no discurso.Faltou o quê? Mobilização? Empenho? Ou tudo junto?A constatação mais forte nesse cenário todo é que político está pronto sempre pra aparecer nas fotos visitando esses lugares atingidos por catástrofes. Passa a ideia de ação, iniciativa, preocupação, disponibilidade. Não que a presença não seja um apoio. Mas se não passar disso, valeu de que? Pra quem vive o drama por dentro fica o desapontamento.O que se produziu de discursos, entrevistas e imagens nas inundações do ano passado daria uma biografia invejável pra qualquer um. O presidente Lula produziu muito material falando da situação dos "nossos irmãos nordestinos", mas o governo federal demorou muito a passar do falatório à ação e ainda deu de ombros com o patamar da promessa.Em entrevista nesta sexta-feira, 8, ao Jornal 96, da rádio 96FM, o vice-governador e secretário de Recursos Hídricos, Iberê Ferreira de Souza (PSB), lembrou o problema da demora para a chegada dos recursos. Ele disse acreditar que este ano vai ser diferente, já que a pressão será "ainda maior", e fez referência ao fato de que a burocracia diminuiu. "A avaliação dos danos era demorada pela quantidade de documentos que era composto. Hoje, com apenas quatro documentos, acontece a redução que dá mais celeridade no atendimento e menos burocracia", disse Iberê.O atual prefeito de Açu, Ivan Júnior, que no ano passado ainda não estava no cargo, também confia em mais agilidade. Ele esteve em Brasília no encontro para discutir as dificuldades das prefeituras e acha que a visita do ministro da Integração, Geddel Vieira Lima, ao estado na semana passada vai ajudar. Mas avisou: "Ano passado, tivemos fortes prejuízos sentidos e, se esse ano for do mesmo jeito, a economia não aguentará".No começo de abril de 2008, o mesmo ministro Geddel foi o porta-voz de uma determinação do presidente Lula, que pedia na ocasião urgência ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, para que destravasse a burocracia que emperrava a liberação de recursos federais para estados e municípios. Anunciando a providência à imprensa, Geddel Vieira Lima fez um comentário que agora soa premonitório. E ainda bem atual: "Às vezes, depois de um ano, o recurso não é liberado. O presidente pediu agilidade".A esta altura, o ministro já deve ter percebido que em 2008 aconteceu de novo.Uma das principais diferenças no atendimento emergencial à população afetada nas enchentes desse ano é a participação imediata do Governo Federal. Se em 2008 grande parte do material disponibilizado pela União só chegou ao estado em dezembro, quando o caos já havia sido contornado pelo Governo do Estado e prefeituras, nesse ano - pelo menos na questão de alimentação - a Defesa Civil nacional já deu importante contribuição.Em maio do ano passado, o Governo Federal havia fornecido 10 mil cestas de alimentos, distribuídos ao longo de todo o período das enchentes no Vale do Açu e demais cidades afetadas no Oeste potiguar. Nesse ano, apenas em uma semana, a Defesa Civil nacional, com auxílio do Exército e do Governo do Estado, disponibilizou 120 toneladas de alimentos. "Não temos do que nos queixar dessa parte de atendimento emergencial nesse ano. Não está faltando alimentos, água potável, nem medicamentos para as famílias afetadas", garantiu o secretário de Justiça e Cidadania do estado, Leonardo Arruda.Outro ponto que vem colaborando para a assistência à população atingida pelas chuvas é a preparação prévia dos órgãos de defesa civil nos próprios municípios. De acordo com Leonardo Arruda, diversas reuniões foram realizadas com representantes das prefeituras e o Governo do Estado promoveu a realização de cursos para a capacitação das defesas civis dos municípios, que tiveram trabalho importante no atendimento às famílias afetadas pelas chuvas desse ano. "Criamos 78 comissões para trabalhar no sentido de prevenção, criando a consciência de defesa civil. Isso tudo foi fruto do conhecimento acumulado nas últimas invernagens", explicou.No trabalho de preparação para as novas enchentes, outro fator também contribuiu para a estruturação das defesas civis dos municípios afetados: o acúmulo de material enviado no ano passado. Como o Governo Federal disponibilizou milhares de colchões, cobertores, lençóis e kits de higiene depois que as famílias não mais estavam desalojadas, quase que a totalidade do material está sendo utilizado neste ano.Os recursos para a viabilização de obras que possam amenizar os problemas das enchentes continuam sendo prometidos pelo Governo Federal e, mais uma vez, a esperança é que a verba chegue ao estado. Já o atendimento emergencial, de acordo com o Governo do Estado, está sendo satisfatório, mesmo com os pedidos para amenizar problemas imediatos sendo atendidos após a solução dos problemas.