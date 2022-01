Garibaldi diz que “seria muito bom” estar com PSDB Senador prestigia o evento de filiação de Rogério Marinho ao novo partido; Henrique Alves considera cedo para debater aliança.

A presença do deputado federal Henrique Eduardo Alves e do senador Garibaldi Filho no evento de filiação do deputado federal Rogério Marinho ao PSDB não tem relação com um possível estreitamente entre tucanos e peemedebistas. É o que garantem os dois parlamentares do PMDB. Entretanto, a possibilidade é vista com bons olhos por Garibaldi.



Afirmando que está no evento devido à amizade que tem com Rogério Marinho, o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, acredita que ainda é muito cedo para a discussão acerca de alianças políticas com vistas às eleições de 2010. O senador Garibaldi, por sua vez, acredita que um acordo não está descartado. “Seria muito bom estar próximo ao PSDB em 2010”, confessou o ex-presidente do Senado.



Questionado se a aproximação com o PSDB distanciaria ainda mais o PMDB de uma possível reedição da aliança com o PSB em 2010, Garibaldi foi sincero. “É. Provavelmente afastaria sim”, disse o parlamentar.



Na segunda-feira (4), o presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, disse que o partido iria buscar a manutenção da composição com os partidos DEM e PPS e, além disso, trabalhar pela aliança com o PMDB.