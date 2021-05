Wilma de Faria adia encontro com Robinson e João Maia

Vlademir Alexandre Wilma só conversará com Robinson à noite.

O presidente do Legislativo Estadual, inclusive, já se dirigia para a residência oficial, onde seria recebido com um café da manhã, quando foi comunicado sobre o adiamento da reunião.A reforma do secretariado na reta final da sua gestão fez com que Wilma de Faria mobilizasse seus aliados, pois alguns ocupantes de cargos indicados por eles terão que deixar a equipe de secretários do governo.Clóvis Veloso presidente da Caern sairá do cargo para entregá-lo ao gerente de engenharia da Caixa Econômica, Ricardo Mariz. Veloso foi indicado por Robinson.As primeiras informações dão conta de que Wilma teria oferecido a indicação da secretaria de esportes para Robinson. No entanto, a atual titular da pasta Magnólia Figueiredo disse que não participou de nenhuma conversa sobre a sua saída, mas deixou claro acreditar que “se isso acontecer”, será apenas por acomodação política e não por “falta de ação” de sua parte.