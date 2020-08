Márcia Maia diz que está à disposição para assumir presidência do diretório

Elpídio Júnior Márcia Maia surge como principal nome para assumir presidência do PSB em Natal.

A ausência de Carlos Eduardo em relação às decisões do partido, discussões e tudo que exigia a presença do presidente do diretório, em 2008, permitiram a ascensão do nome da deputada Márcia Maia – que segurou a “onda” na época da crise do PSB - para assumir o comando da legenda em Natal e tem respondido pelas questões políticas da sigla até hoje.Carlos se justifica: “Estive afastado do diretório porque preferi me dedicar à administração” e, segundo ele, todos sabiam disso. “Eu coloquei a presidência à disposição, mas o próprio Rogério Marinho [deputado] disse que eu deveria permanecer porque representava uma liderança importante” e permaneceu.Márcia Maia não diz com todas as letras, que é candidata a presidência do diretório, mas já existe uma campanha em seu nome. O ex-deputado Cláudio Porpino já disse que se for candidata terá o seu total apoio. Ela responde aos clamores daqueles que lhe querem no comando da legenda, afirmando que está “à disposição”.