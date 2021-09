Mossoró vai decretar situação de emergência por causa da chuva

Cezar Alves Caminhão retirando família do rio Mossoró.

A sangria da barragem Santa Cruz do Apodi aumentou o volume do rio Mossoró, que invadiu as casas ribeirinhas.As localidades que já estão em situação crítica são Ilha de Santa Luzia, Alto da Conceição, Paredões e Barrocas. Boa parte das famílias está abrigada em prédios da gerência municipal de Desenvolvimento Social.As escolas serão ocupadas somente em último caso. A ideia da Prefeitura é continuar o ano letivo normalmente.A assessoria da Prefeitura de Mossoró informou que o volume do rio está crescendo rapidamente e que o número de famílias desabrigadas deve aumentar.A Prefeitura está em plantão permanente de inverno.As urgências devem ser informadas pelo telefone 3315-5000.