O mandato do deputado estadual Fernando Mineiro (PT) homenageia a semana internacional da Mulher com o lançamento do caderno 08 de Março/08 Poemas , que está disponível em seu site.Os versos são inéditos ou publicados recentemente por mulheres potiguares. A cada ano, o mandato de Fernando Mineiro procura apresentar novas poetas no caderno.Desta vez foram escolhidas Ada Lima, Adélia Danielle, Ana Luiza Burlamaqui, Iara Carvalho, Jeanne Araújo, Lisbeth Lima, Luma Carvalho e Yasmine Lemos.