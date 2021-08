Secretários discutem plano de desenvolvimento para os municípios O I Fórum vai proporcionar aos secretários municipais da administração, das finanças e do planejamento, presenciar os resultados do PPA no estado.

Gestão participativa e transparência no orçamento do governo municipal, estadual e federal, são temas principais do ‘I Fórum dos Secretários Municipais 2009’. O evento, promovido pela Secretaria Estadual da Administração e dos Recursos Humanos (Searh), acontece nessa sexta-feira (24), no hotel Praia Mar.



O Fórum conta com a participação do representante do Ministério de Planejamento (MP), Carlos E. Lacerda Veiga, da Secretaria Estadual de Planejamento (Seplan), Leonel Leal e Américo Maia, e gestores municipais .



Estes temas integram o Plano Plurianual (PPA), que é desenvolvido a cada quatro anos. No Rio Grande do Norte, o plano foi desenvolvido por região e construído pelo governo estadual junto com representantes da sociedade, entre eles sindicatos e a igreja católica.



O I Fórum vai proporcionar aos secretários municipais da administração, das finanças e do planejamento, presenciar os resultados do PPA no estado, bem como aprender a projetar ações de melhorias. O secretário adjunto da Searh, Marcos Lael, destaca que “É importante que eles saiam do encontro aptos realmente a construir uma plano de desenvolvimento para os municípios”, enfatiza Lael.



A programação do evento ocorre durante o dia todo. Pela manhã, os participantes assistirão as palestras: ‘A importância dos municípios’ e ‘Gestão do PPA – A influência do RN’, ministradas respectivamente por Leonel Lael e Américo Maia. Na segunda etapa, à tarde, o especialista em PPA, do MP, Carlos E. Lacerda Veiga, realizará uma oficina sobre as etapas de um Plano Plurianual.



Plano Plurianual



No Brasil, o Plano Plurianual é previsto no artigo 165 da Constituição Federal, e regulamentado pelo decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998. O PPA é dividido em planos de ações, e cada plano deve conter: objetivo, órgão do Governo responsável pela execução do projeto, valor e prazo de conclusão.